Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan135,20141,70-4,59Türk Traktör171,70178,60-3,86Global...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan135,20141,70-4,59
Türk Traktör171,70178,60-3,86
Global Yatırım Holding3,183,30-3,64
Nuh Çimento40,4241,28-2,08
Eczacıbaşı Yatırım39,2239,98-1,90
Bera Holding12,3712,59-1,75
Karsan Otomotiv3,873,93-1,53
Doğuş Otomotiv25,9626,34-1,44
İş Yatırım Menkul Değerler14,0914,29-1,40
Pegasus75,6576,70-1,37
Şok Marketler Ticaret11,5511,71-1,37
MLP Sağlık22,8023,10-1,30
Türkiye Sigorta4,804,85-1,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,796,86-1,02
Hedef Girişim2,932,96-1,01
İhlas Gayrimenkul1,031,04-0,96
Borusan Mannesmann23,9624,18-0,91
Sabancı Holding9,229,29-0,75
Deva Holding24,5824,76-0,73
Borusan Yatırım Pazarlama296,50298,00-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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