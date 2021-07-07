Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan135,20141,70-4,59Türk Traktör171,70178,60-3,86Global...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|135,20
|141,70
|-4,59
|Türk Traktör
|171,70
|178,60
|-3,86
|Global Yatırım Holding
|3,18
|3,30
|-3,64
|Nuh Çimento
|40,42
|41,28
|-2,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|39,22
|39,98
|-1,90
|Bera Holding
|12,37
|12,59
|-1,75
|Karsan Otomotiv
|3,87
|3,93
|-1,53
|Doğuş Otomotiv
|25,96
|26,34
|-1,44
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,09
|14,29
|-1,40
|Pegasus
|75,65
|76,70
|-1,37
|Şok Marketler Ticaret
|11,55
|11,71
|-1,37
|MLP Sağlık
|22,80
|23,10
|-1,30
|Türkiye Sigorta
|4,80
|4,85
|-1,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,79
|6,86
|-1,02
|Hedef Girişim
|2,93
|2,96
|-1,01
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|1,04
|-0,96
|Borusan Mannesmann
|23,96
|24,18
|-0,91
|Sabancı Holding
|9,22
|9,29
|-0,75
|Deva Holding
|24,58
|24,76
|-0,73
|Borusan Yatırım Pazarlama
|296,50
|298,00
|-0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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