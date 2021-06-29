Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|24,02
|24,94
|-3,69
|Ege Gübre
|168,80
|175,00
|-3,54
|Pegasus
|71,00
|73,55
|-3,47
|Türk Hava Yolları
|13,39
|13,86
|-3,39
|Turkcell
|16,50
|17,02
|-3,06
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|4,65
|-2,80
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|76,10
|-2,76
|Nuh Çimento
|41,36
|42,50
|-2,68
|Akiş GMYO
|1,85
|1,90
|-2,63
|Alkim Kimya
|15,42
|15,83
|-2,59
|Karsan Otomotiv
|3,54
|3,63
|-2,48
|SASA Polyester
|28,28
|28,98
|-2,42
|Torunlar GMYO
|2,92
|2,99
|-2,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,51
|6,66
|-2,25
|GSD Holding
|1,84
|1,88
|-2,13
|İş GMYO
|1,87
|1,91
|-2,09
|Türk Telekom
|6,82
|6,96
|-2,01
|Alarko GMYO
|20,26
|20,66
|-1,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,03
|1,05
|-1,90
|Enerjisa Enerji
|10,30
|10,50
|-1,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500