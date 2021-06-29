Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları24,0224,94-3,69
Ege Gübre168,80175,00-3,54
Pegasus71,0073,55-3,47
Türk Hava Yolları13,3913,86-3,39
Turkcell16,5017,02-3,06
Kerevitaş Gıda4,524,65-2,80
Jantsa Jant Sanayi74,0076,10-2,76
Nuh Çimento41,3642,50-2,68
Akiş GMYO1,851,90-2,63
Alkim Kimya15,4215,83-2,59
Karsan Otomotiv3,543,63-2,48
SASA Polyester28,2828,98-2,42
Torunlar GMYO2,922,99-2,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,516,66-2,25
GSD Holding1,841,88-2,13
İş GMYO1,871,91-2,09
Türk Telekom6,826,96-2,01
Alarko GMYO20,2620,66-1,94
İhlas Gayrimenkul1,031,05-1,90
Enerjisa Enerji10,3010,50-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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