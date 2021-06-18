Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento789,80749,405,39MLP Sağlık22,8022,043,45T.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|789,80
|749,40
|5,39
|MLP Sağlık
|22,80
|22,04
|3,45
|T. Halk Bankası
|4,92
|4,85
|1,44
|Tekfen Holding
|15,28
|15,09
|1,26
|Sasa Polyester
|32,22
|31,94
|0,88
|Net Holding
|4,69
|4,65
|0,86
|Vestel
|29,20
|28,98
|0,76
|Kartonsan
|53,30
|52,90
|0,76
|Anadolu Efes
|22,22
|22,16
|0,27
|Enerjisa Enerji
|10,24
|10,22
|0,20
|Pegasus
|77,30
|77,15
|0,19
|Coca Cola İçecek
|79,75
|79,60
|0,19
|Ege Endüstri
|1.252,00
|1.250,60
|0,11
|Sabancı Holding
|9,07
|9,06
|0,11
|Nuh Çimento
|42,88
|42,84
|0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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