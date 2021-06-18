Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento789,80749,405,39MLP Sağlık22,8022,043,45T.