Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera Holding18,8120,90-10,00Halkbank4,855,08-4,53Emlak...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding18,8120,90-10,00
Halkbank4,855,08-4,53
Emlak Konut GMYO2,122,22-4,50
Aksa Enerji12,0212,58-4,45
Koza Madencilik14,8215,45-4,08
Fenerbahçe Futbol38,5240,00-3,70
Odaş Elektrik1,962,03-3,45
Eczacıbaşı Yatırım39,5040,90-3,42
Ege Gübre175,30181,40-3,36
Deva Holding23,3024,08-3,24
İhlas Holding0,600,62-3,23
Halk GMYO2,712,80-3,21
Netaş Telekomünikasyon20,2420,90-3,16
Akbank5,265,43-3,13
Gübre Fabrikaları55,3557,00-2,89
Alarko Holding8,738,99-2,89
Alarko GMYO21,2221,84-2,84
Yapı ve Kredi Bankası2,172,23-2,69
Çemtaş13,0413,39-2,61
Ford Otosan172,10176,70-2,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Cristiano Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 19:44:50. #1.16#

title