Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,50 26,66 3,15 Tukaş 7,19 7,01 2,57 Odaş Elektrik 2,11 2,06 2,43 Bim Mağazalar 64,40 63,10 2,06 Netaş Telekomünikasyon 22,10 21,66 2,03 Mavi Giyim 52,85 52,05 1,54 Parsan 33,18 32,76 1,28 ASELSAN 15,80 15,61 1,22 Ereğli Demir Çelik 19,43 19,20 1,20 Fenerbahçe Futbol 37,92 37,50 1,12 Alarko GMYO 22,70 22,54 0,71 MLP Sağlık 21,64 21,50 0,65 Brisa 22,18 22,04 0,64 Alkim Kimya 15,92 15,82 0,63 Halkbank 5,05 5,02 0,60 Türk Telekom 7,29 7,25 0,55 Zorlu Enerji 2,00 1,99 0,50 Oyak Çimento 7,33 7,30 0,41 Tat Gıda 8,79 8,76 0,34 Tüpraş 104,00 103,70 0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi