Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)TAV...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları27,5026,663,15
Tukaş7,197,012,57
Odaş Elektrik2,112,062,43
Bim Mağazalar64,4063,102,06
Netaş Telekomünikasyon22,1021,662,03
Mavi Giyim52,8552,051,54
Parsan33,1832,761,28
ASELSAN15,8015,611,22
Ereğli Demir Çelik19,4319,201,20
Fenerbahçe Futbol37,9237,501,12
Alarko GMYO22,7022,540,71
MLP Sağlık21,6421,500,65
Brisa22,1822,040,64
Alkim Kimya15,9215,820,63
Halkbank5,055,020,60
Türk Telekom7,297,250,55
Zorlu Enerji2,001,990,50
Oyak Çimento7,337,300,41
Tat Gıda8,798,760,34
Tüpraş104,00103,700,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
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