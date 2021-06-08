Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsada en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Parsan31,4029,865,16Odaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Parsan31,4029,865,16
Odaş Elektrik2,152,073,86
Çimsa24,5023,663,55
TAV Havalimanları26,7425,843,48
Netaş Telekom.21,9621,342,91
İş Fin.Kir.3,213,132,56
Selçuk Ecza Deposu9,279,052,43
Çemaş Döküm1,311,282,34
İhlas Gayrimenkul1,211,191,68
Kerevitaş Gıda4,754,681,50
Türk Hava Yolları14,4814,281,40
Polisan Holding2,922,881,39
Doğan Holding3,022,981,34
Sasa Polyester34,2033,781,24
Gözde Girişim6,025,951,18
İş GMYO1,901,881,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,297,220,97
İş Y. Men. Değ.16,0015,850,95
Vestel31,5231,260,83
MLP Sağlık22,0021,820,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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