Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Parsan31,4029,865,16Odaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 31,40 29,86 5,16 Odaş Elektrik 2,15 2,07 3,86 Çimsa 24,50 23,66 3,55 TAV Havalimanları 26,74 25,84 3,48 Netaş Telekom. 21,96 21,34 2,91 İş Fin.Kir. 3,21 3,13 2,56 Selçuk Ecza Deposu 9,27 9,05 2,43 Çemaş Döküm 1,31 1,28 2,34 İhlas Gayrimenkul 1,21 1,19 1,68 Kerevitaş Gıda 4,75 4,68 1,50 Türk Hava Yolları 14,48 14,28 1,40 Polisan Holding 2,92 2,88 1,39 Doğan Holding 3,02 2,98 1,34 Sasa Polyester 34,20 33,78 1,24 Gözde Girişim 6,02 5,95 1,18 İş GMYO 1,90 1,88 1,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,29 7,22 0,97 İş Y. Men. Değ. 16,00 15,85 0,95 Vestel 31,52 31,26 0,83 MLP Sağlık 22,00 21,82 0,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi