Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son Kapanış Önceki KapanışDeğişim (%)Aksa15,9017,17-7,40MLP...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son Kapanış Önceki KapanışDeğişim (%)
Aksa15,9017,17-7,40
MLP Sağlık23,3224,72-5,66
Petkim6,536,90-5,36
Alkim Kimya16,5417,03-2,88
Şok Marketler Ticaret12,1812,49-2,48
Jantsa Jant Sanayi82,6084,40-2,14
Bim Mağazalar64,7066,10-2,12
Odaş Elektrik2,452,50-2,00
Kartonsan60,2061,35-1,87
İndeks Bilgisayar7,277,40-1,76
Çemaş Döküm1,191,21-1,65
Akiş GMYO1,941,97-1,52
Yataş16,8017,05-1,47
Fenerbahçe Futbol26,6427,00-1,33
Esenboğa Elektrik29,6030,00-1,33
Torunlar GMYO3,433,47-1,15
Tukaş7,027,10-1,13
Sasa Polyester34,5634,90-0,97
İş Yatırım Menkul Değerler16,9617,11-0,88
Kordsa Teknik Tekstil22,8223,02-0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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