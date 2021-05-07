Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son Kapanış Önceki KapanışDeğişim (%)Aksa15,9017,17-7,40MLP...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|15,90
|17,17
|-7,40
|MLP Sağlık
|23,32
|24,72
|-5,66
|Petkim
|6,53
|6,90
|-5,36
|Alkim Kimya
|16,54
|17,03
|-2,88
|Şok Marketler Ticaret
|12,18
|12,49
|-2,48
|Jantsa Jant Sanayi
|82,60
|84,40
|-2,14
|Bim Mağazalar
|64,70
|66,10
|-2,12
|Odaş Elektrik
|2,45
|2,50
|-2,00
|Kartonsan
|60,20
|61,35
|-1,87
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|7,40
|-1,76
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,21
|-1,65
|Akiş GMYO
|1,94
|1,97
|-1,52
|Yataş
|16,80
|17,05
|-1,47
|Fenerbahçe Futbol
|26,64
|27,00
|-1,33
|Esenboğa Elektrik
|29,60
|30,00
|-1,33
|Torunlar GMYO
|3,43
|3,47
|-1,15
|Tukaş
|7,02
|7,10
|-1,13
|Sasa Polyester
|34,56
|34,90
|-0,97
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,96
|17,11
|-0,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,82
|23,02
|-0,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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