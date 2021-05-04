Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Nuh Çimento55,4057,65-3,90Gözde...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Nuh Çimento
|55,40
|57,65
|-3,90
|Gözde Girişim
|6,90
|7,16
|-3,63
|Bera Holding
|30,64
|31,70
|-3,34
|İhlas Holding
|0,61
|0,63
|-3,17
|Jantsa Jant Sanayi
|707,00
|730,10
|-3,16
|Brisa
|24,68
|25,46
|-3,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|1,04
|-2,88
|Ford Otosan
|168,90
|173,90
|-2,88
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|5,41
|-2,59
|Gübre Fabrik.
|60,30
|61,80
|-2,43
|Ege Endüstri
|1.419,00
|1.454,00
|-2,41
|Bursa Çimento
|3,65
|3,74
|-2,41
|İş Fin.Kir.
|3,26
|3,34
|-2,40
|Türk Hava Yolları
|12,62
|12,92
|-2,32
|Netaş Telekom.
|24,64
|25,20
|-2,22
|Konya Çimento
|934,00
|955,00
|-2,20
|Polisan Holding
|3,12
|3,19
|-2,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,95
|10,17
|-2,16
|Good-Year
|7,72
|7,89
|-2,15
|Sasa Polyester
|35,78
|36,52
|-2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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