Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Nuh Çimento55,4057,65-3,90Gözde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Nuh Çimento55,4057,65-3,90
Gözde Girişim6,907,16-3,63
Bera Holding30,6431,70-3,34
İhlas Holding0,610,63-3,17
Jantsa Jant Sanayi707,00730,10-3,16
Brisa24,6825,46-3,06
İhlas Gayrimenkul1,011,04-2,88
Ford Otosan168,90173,90-2,88
Kerevitaş Gıda5,275,41-2,59
Gübre Fabrik.60,3061,80-2,43
Ege Endüstri1.419,001.454,00-2,41
Bursa Çimento3,653,74-2,41
İş Fin.Kir.3,263,34-2,40
Türk Hava Yolları12,6212,92-2,32
Netaş Telekom.24,6425,20-2,22
Konya Çimento934,00955,00-2,20
Polisan Holding3,123,19-2,19
Selçuk Ecza Deposu9,9510,17-2,16
Good-Year7,727,89-2,15
Sasa Polyester35,7836,52-2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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