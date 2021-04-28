Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda5,245,51-4,90
Vestel30,4031,94-4,82
Çemtaş14,5215,18-4,35
Esenboğa Elektrik29,6430,82-3,83
ASELSAN14,9015,49-3,81
Tukaş7,187,45-3,62
Bagfaş22,5023,34-3,60
İndeks Bilgisayar6,736,98-3,58
Selçuk Ecza Deposu9,7610,11-3,46
Ege Endüstri1.355,401.398,60-3,09
Koza Madencilik13,3513,77-3,05
Tat Gıda9,669,96-3,01
Koza Altın107,00110,30-2,99
Gübre Fabrikaları60,1562,00-2,98
Kervan Gıda16,0716,56-2,96
Enerjisa Enerji9,9410,23-2,83
İpek Doğal Enerji12,0712,42-2,82
Ereğli Demir Çelik18,9419,45-2,62
Kordsa Teknik Tekstil21,9822,52-2,40
Şok Marketler Ticaret12,1312,42-2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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