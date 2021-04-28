Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,24
|5,51
|-4,90
|Vestel
|30,40
|31,94
|-4,82
|Çemtaş
|14,52
|15,18
|-4,35
|Esenboğa Elektrik
|29,64
|30,82
|-3,83
|ASELSAN
|14,90
|15,49
|-3,81
|Tukaş
|7,18
|7,45
|-3,62
|Bagfaş
|22,50
|23,34
|-3,60
|İndeks Bilgisayar
|6,73
|6,98
|-3,58
|Selçuk Ecza Deposu
|9,76
|10,11
|-3,46
|Ege Endüstri
|1.355,40
|1.398,60
|-3,09
|Koza Madencilik
|13,35
|13,77
|-3,05
|Tat Gıda
|9,66
|9,96
|-3,01
|Koza Altın
|107,00
|110,30
|-2,99
|Gübre Fabrikaları
|60,15
|62,00
|-2,98
|Kervan Gıda
|16,07
|16,56
|-2,96
|Enerjisa Enerji
|9,94
|10,23
|-2,83
|İpek Doğal Enerji
|12,07
|12,42
|-2,82
|Ereğli Demir Çelik
|18,94
|19,45
|-2,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,98
|22,52
|-2,40
|Şok Marketler Ticaret
|12,13
|12,42
|-2,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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