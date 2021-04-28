Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 5,24 5,51 -4,90 Vestel 30,40 31,94 -4,82 Çemtaş 14,52 15,18 -4,35 Esenboğa Elektrik 29,64 30,82 -3,83 ASELSAN 14,90 15,49 -3,81 Tukaş 7,18 7,45 -3,62 Bagfaş 22,50 23,34 -3,60 İndeks Bilgisayar 6,73 6,98 -3,58 Selçuk Ecza Deposu 9,76 10,11 -3,46 Ege Endüstri 1.355,40 1.398,60 -3,09 Koza Madencilik 13,35 13,77 -3,05 Tat Gıda 9,66 9,96 -3,01 Koza Altın 107,00 110,30 -2,99 Gübre Fabrikaları 60,15 62,00 -2,98 Kervan Gıda 16,07 16,56 -2,96 Enerjisa Enerji 9,94 10,23 -2,83 İpek Doğal Enerji 12,07 12,42 -2,82 Ereğli Demir Çelik 18,94 19,45 -2,62 Kordsa Teknik Tekstil 21,98 22,52 -2,40 Şok Marketler Ticaret 12,13 12,42 -2,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu