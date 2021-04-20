Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,723,02-9,93
Ege Gübre234,20255,20-8,23
Kartonsan53,4057,30-6,81
Net Holding5,255,59-6,08
Türk Traktör211,60225,00-5,96
Pegasus62,8066,60-5,71
Konya Çimento838,30889,00-5,70
Gübre Fabrikaları62,0565,75-5,63
Esenboğa Elektrik31,0032,82-5,55
Aksa Enerji11,5912,20-5,00
Bursa Çimento3,503,68-4,89
İhlas Holding0,590,62-4,84
Karsan Otomotiv3,493,65-4,38
Selçuk Ecza Deposu10,0210,47-4,30
Borusan Mannesmann23,0424,06-4,24
Ege Endüstri1.290,001.345,70-4,14
Türk Hava Yolları11,1611,60-3,79
İndeks Bilgisayar7,057,32-3,69
TAV Havalimanları18,6219,31-3,57
Bagfaş22,0022,80-3,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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