Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,72
|3,02
|-9,93
|Ege Gübre
|234,20
|255,20
|-8,23
|Kartonsan
|53,40
|57,30
|-6,81
|Net Holding
|5,25
|5,59
|-6,08
|Türk Traktör
|211,60
|225,00
|-5,96
|Pegasus
|62,80
|66,60
|-5,71
|Konya Çimento
|838,30
|889,00
|-5,70
|Gübre Fabrikaları
|62,05
|65,75
|-5,63
|Esenboğa Elektrik
|31,00
|32,82
|-5,55
|Aksa Enerji
|11,59
|12,20
|-5,00
|Bursa Çimento
|3,50
|3,68
|-4,89
|İhlas Holding
|0,59
|0,62
|-4,84
|Karsan Otomotiv
|3,49
|3,65
|-4,38
|Selçuk Ecza Deposu
|10,02
|10,47
|-4,30
|Borusan Mannesmann
|23,04
|24,06
|-4,24
|Ege Endüstri
|1.290,00
|1.345,70
|-4,14
|Türk Hava Yolları
|11,16
|11,60
|-3,79
|İndeks Bilgisayar
|7,05
|7,32
|-3,69
|TAV Havalimanları
|18,62
|19,31
|-3,57
|Bagfaş
|22,00
|22,80
|-3,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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