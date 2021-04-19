Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik3,023,35-9,85Jantsa Jant...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,02
|3,35
|-9,85
|Jantsa Jant Sanayi
|645,00
|712,40
|-9,46
|Konya Çimento
|889,00
|972,10
|-8,55
|GSD Holding
|1,73
|1,88
|-7,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,89
|11,79
|-7,63
|Netaş Telekom.
|23,50
|25,40
|-7,48
|Esenboğa Elektrik
|32,82
|35,33
|-7,11
|Çemtaş
|15,91
|17,10
|-6,96
|Halk GMYO
|3,21
|3,44
|-6,69
|Çemaş Döküm
|1,12
|1,20
|-6,67
|Kartonsan
|57,30
|61,35
|-6,60
|Alarko GMYO
|23,08
|24,60
|-6,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,18
|23,62
|-6,10
|Vestel
|30,76
|32,70
|-5,93
|Nuh Çimento
|53,10
|56,35
|-5,77
|Parsan
|29,00
|30,74
|-5,66
|Borusan Mannesmann
|24,06
|25,50
|-5,65
|Ford Otosan
|175,30
|185,20
|-5,35
|Otokar
|328,80
|347,30
|-5,33
|Ege Endüstri
|1.345,70
|1.419,70
|-5,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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