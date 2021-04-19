Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Odaş Elektrik3,023,35-9,85Jantsa Jant...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik3,023,35-9,85
Jantsa Jant Sanayi645,00712,40-9,46
Konya Çimento889,00972,10-8,55
GSD Holding1,731,88-7,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,8911,79-7,63
Netaş Telekom.23,5025,40-7,48
Esenboğa Elektrik32,8235,33-7,11
Çemtaş15,9117,10-6,96
Halk GMYO3,213,44-6,69
Çemaş Döküm1,121,20-6,67
Kartonsan57,3061,35-6,60
Alarko GMYO23,0824,60-6,18
Kordsa Teknik Tekstil22,1823,62-6,10
Vestel30,7632,70-5,93
Nuh Çimento53,1056,35-5,77
Parsan29,0030,74-5,66
Borusan Mannesmann24,0625,50-5,65
Ford Otosan175,30185,20-5,35
Otokar328,80347,30-5,33
Ege Endüstri1.345,701.419,70-5,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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