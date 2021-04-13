Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda5,776,31-8,56Tat...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|5,77
|6,31
|-8,56
|Tat Gıda
|10,07
|10,99
|-8,37
|Albaraka Türk
|1,65
|1,76
|-6,25
|Vestel
|33,88
|35,50
|-4,56
|Deva Holding
|29,94
|31,36
|-4,53
|Ege Gübre
|220,30
|229,60
|-4,05
|Tukaş
|7,96
|8,28
|-3,86
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,29
|1,34
|-3,73
|Torunlar GMYO
|3,19
|3,31
|-3,63
|Alkim Kimya
|16,80
|17,41
|-3,50
|Türkiye Sigorta
|5,69
|5,89
|-3,40
|Çemtaş
|16,18
|16,74
|-3,35
|Kervan Gıda
|17,71
|18,31
|-3,28
|GSD Holding
|1,81
|1,87
|-3,21
|Esenboğa Elektrik
|34,20
|35,32
|-3,17
|Migros Ticaret
|37,78
|39,00
|-3,13
|Halk GMYO
|3,13
|3,23
|-3,10
|Ege Endüstri
|1.427,00
|1.467,00
|-2,73
|Verusa Holding
|57,90
|59,50
|-2,69
|Şok Marketler Ticaret
|13,29
|13,61
|-2,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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