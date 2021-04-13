Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda5,776,31-8,56Tat...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kerevitaş Gıda5,776,31-8,56
Tat Gıda10,0710,99-8,37
Albaraka Türk1,651,76-6,25
Vestel33,8835,50-4,56
Deva Holding29,9431,36-4,53
Ege Gübre220,30229,60-4,05
Tukaş7,968,28-3,86
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,291,34-3,73
Torunlar GMYO3,193,31-3,63
Alkim Kimya16,8017,41-3,50
Türkiye Sigorta5,695,89-3,40
Çemtaş16,1816,74-3,35
Kervan Gıda17,7118,31-3,28
GSD Holding1,811,87-3,21
Esenboğa Elektrik34,2035,32-3,17
Migros Ticaret37,7839,00-3,13
Halk GMYO3,133,23-3,10
Ege Endüstri1.427,001.467,00-2,73
Verusa Holding57,9059,50-2,69
Şok Marketler Ticaret13,2913,61-2,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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