Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kerevitaş Gıda5,776,31-8,56Tat...

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 5,77 6,31 -8,56 Tat Gıda 10,07 10,99 -8,37 Albaraka Türk 1,65 1,76 -6,25 Vestel 33,88 35,50 -4,56 Deva Holding 29,94 31,36 -4,53 Ege Gübre 220,30 229,60 -4,05 Tukaş 7,96 8,28 -3,86 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,29 1,34 -3,73 Torunlar GMYO 3,19 3,31 -3,63 Alkim Kimya 16,80 17,41 -3,50 Türkiye Sigorta 5,69 5,89 -3,40 Çemtaş 16,18 16,74 -3,35 Kervan Gıda 17,71 18,31 -3,28 GSD Holding 1,81 1,87 -3,21 Esenboğa Elektrik 34,20 35,32 -3,17 Migros Ticaret 37,78 39,00 -3,13 Halk GMYO 3,13 3,23 -3,10 Ege Endüstri 1.427,00 1.467,00 -2,73 Verusa Holding 57,90 59,50 -2,69 Şok Marketler Ticaret 13,29 13,61 -2,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara