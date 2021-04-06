Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre216,80229,00-5,33Emlak...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre216,80229,00-5,33
Emlak Konut GMYO1,922,02-4,95
Bagfaş22,9824,16-4,88
Verusa Holding63,3066,00-4,09
Doğuş Otomotiv30,8432,12-3,99
Ford Otosan196,90204,80-3,86
Gözde Girişim7,467,74-3,62
Koza Altın121,90126,10-3,33
Anadolu Efes21,1821,90-3,29
İpek Doğal Enerji12,7813,19-3,11
Good-Year7,808,05-3,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,9713,38-3,06
Çemaş Döküm1,271,31-3,05
Alarko Holding10,5010,83-3,05
Kerevitaş Gıda5,665,83-2,92
Torunlar GMYO3,363,46-2,89
İhlas Holding0,710,73-2,74
Yapı ve Kredi Bankası2,182,24-2,68
Türk Traktör214,70220,40-2,59
İhlas Gayrimenkul1,131,16-2,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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