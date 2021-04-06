Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre216,80229,00-5,33Emlak...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|216,80
|229,00
|-5,33
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|2,02
|-4,95
|Bagfaş
|22,98
|24,16
|-4,88
|Verusa Holding
|63,30
|66,00
|-4,09
|Doğuş Otomotiv
|30,84
|32,12
|-3,99
|Ford Otosan
|196,90
|204,80
|-3,86
|Gözde Girişim
|7,46
|7,74
|-3,62
|Koza Altın
|121,90
|126,10
|-3,33
|Anadolu Efes
|21,18
|21,90
|-3,29
|İpek Doğal Enerji
|12,78
|13,19
|-3,11
|Good-Year
|7,80
|8,05
|-3,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,97
|13,38
|-3,06
|Çemaş Döküm
|1,27
|1,31
|-3,05
|Alarko Holding
|10,50
|10,83
|-3,05
|Kerevitaş Gıda
|5,66
|5,83
|-2,92
|Torunlar GMYO
|3,36
|3,46
|-2,89
|İhlas Holding
|0,71
|0,73
|-2,74
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,18
|2,24
|-2,68
|Türk Traktör
|214,70
|220,40
|-2,59
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|1,16
|-2,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500