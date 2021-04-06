Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Gübre216,80229,00-5,33Emlak...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 216,80 229,00 -5,33 Emlak Konut GMYO 1,92 2,02 -4,95 Bagfaş 22,98 24,16 -4,88 Verusa Holding 63,30 66,00 -4,09 Doğuş Otomotiv 30,84 32,12 -3,99 Ford Otosan 196,90 204,80 -3,86 Gözde Girişim 7,46 7,74 -3,62 Koza Altın 121,90 126,10 -3,33 Anadolu Efes 21,18 21,90 -3,29 İpek Doğal Enerji 12,78 13,19 -3,11 Good-Year 7,80 8,05 -3,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,97 13,38 -3,06 Çemaş Döküm 1,27 1,31 -3,05 Alarko Holding 10,50 10,83 -3,05 Kerevitaş Gıda 5,66 5,83 -2,92 Torunlar GMYO 3,36 3,46 -2,89 İhlas Holding 0,71 0,73 -2,74 Yapı ve Kredi Bankası 2,18 2,24 -2,68 Türk Traktör 214,70 220,40 -2,59 İhlas Gayrimenkul 1,13 1,16 -2,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara