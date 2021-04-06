Borsada değer kazanan hisseler
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Borsada değer kazanan hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Turkcell15,6015,172,83Yataş16,4516,112,11İndeks...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turkcell15,6015,172,83
Yataş16,4516,112,11
İndeks Bilgisayar31,5230,941,87
Akiş GMYO2,102,071,45
Fenerbahçe Futbol38,2237,761,22
Nuh Çimento60,2559,651,01
Karsan Otomotiv4,134,090,98
Brisa28,6228,460,56
Borusan Mannesmann28,2428,120,43
Kardemir (D)7,367,340,27
Vestel36,2836,200,22
Çimsa21,5821,540,19
Aksa17,0216,990,18
Aksa Enerji12,3812,370,08
Hektaş31,2431,220,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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