Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Turkcell15,6015,172,83Yataş16,4516,112,11İndeks...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 15,60 15,17 2,83 Yataş 16,45 16,11 2,11 İndeks Bilgisayar 31,52 30,94 1,87 Akiş GMYO 2,10 2,07 1,45 Fenerbahçe Futbol 38,22 37,76 1,22 Nuh Çimento 60,25 59,65 1,01 Karsan Otomotiv 4,13 4,09 0,98 Brisa 28,62 28,46 0,56 Borusan Mannesmann 28,24 28,12 0,43 Kardemir (D) 7,36 7,34 0,27 Vestel 36,28 36,20 0,22 Çimsa 21,58 21,54 0,19 Aksa 17,02 16,99 0,18 Aksa Enerji 12,38 12,37 0,08 Hektaş 31,24 31,22 0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara