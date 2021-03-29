Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan185,00190,70-2,99TAV Havalimanları21,7422,24-2,25Ege Endüstri1.

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan185,00190,70-2,99
TAV Havalimanları21,7422,24-2,25
Ege Endüstri1.542,001.577,40-2,24
Otokar353,50361,10-2,10
Kartonsan69,2070,65-2,05
Verusa Holding56,5557,70-1,99
Aksa15,4515,75-1,90
Netaş Telekomünikasyon28,0628,60-1,89
Doğuş Otomotiv28,2228,76-1,88
Bera Holding21,2221,62-1,85
Bagfaş22,5222,92-1,75
Borusan Mannesmann27,6028,04-1,57
Bim Mağazalar70,9072,00-1,53
Hektaş30,6031,06-1,48
Türk Hava Yolları12,4812,66-1,42
Deva Holding30,0630,44-1,25
Ege Gübre199,20201,70-1,24
Çemtaş15,2415,43-1,23
Kerevitaş Gıda5,605,66-1,06
Selçuk Ecza Deposu10,3910,50-1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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