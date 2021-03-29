Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan185,00190,70-2,99TAV Havalimanları21,7422,24-2,25Ege Endüstri1.

Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi Küresel kriz Türkiye'de yayılıyor! Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 185,00 190,70 -2,99 TAV Havalimanları 21,74 22,24 -2,25 Ege Endüstri 1.542,00 1.577,40 -2,24 Otokar 353,50 361,10 -2,10 Kartonsan 69,20 70,65 -2,05 Verusa Holding 56,55 57,70 -1,99 Aksa 15,45 15,75 -1,90 Netaş Telekomünikasyon 28,06 28,60 -1,89 Doğuş Otomotiv 28,22 28,76 -1,88 Bera Holding 21,22 21,62 -1,85 Bagfaş 22,52 22,92 -1,75 Borusan Mannesmann 27,60 28,04 -1,57 Bim Mağazalar 70,90 72,00 -1,53 Hektaş 30,60 31,06 -1,48 Türk Hava Yolları 12,48 12,66 -1,42 Deva Holding 30,06 30,44 -1,25 Ege Gübre 199,20 201,70 -1,24 Çemtaş 15,24 15,43 -1,23 Kerevitaş Gıda 5,60 5,66 -1,06 Selçuk Ecza Deposu 10,39 10,50 -1,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara