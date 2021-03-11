Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

11.03.2021 19:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:44
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alcatel Lucent Teletaş36,3239,68-8,47Ege Endüstri1.526,701.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş36,3239,68-8,47
Ege Endüstri1.526,701.606,20-4,95
Selçuk Ecza Deposu12,0312,59-4,45
Konya Çimento1.192,201.247,00-4,39
MLP Sağlık24,5225,60-4,22
Verusa Holding61,3064,00-4,22
Gübre Fabrikaları79,6582,55-3,51
Sasa Polyester44,9046,46-3,36
Deva Holding30,5831,62-3,29
Otokar386,30399,30-3,26
İş Yatırım Menkul Değerler19,1319,70-2,89
Hektaş31,6632,60-2,88
Çemtaş16,2316,69-2,76
Mavi Giyim53,1054,60-2,75
Emlak Konut GMYO2,322,38-2,52
Yapı ve Kredi Bankası2,722,79-2,51
İhlas Gayrimenkul1,181,21-2,48
Kardemir (D)7,487,67-2,48
Koza Madencilik15,7816,17-2,41
Aygaz16,6017,00-2,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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