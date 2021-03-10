Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

10.03.2021 19:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:09
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alarko GMYO29,1830,10-3,06Karsan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko GMYO29,1830,10-3,06
Karsan Otomotiv4,384,50-2,67
Kerevitaş Gıda5,745,89-2,55
Aksa Enerji11,4911,76-2,30
Enka İnşaat8,138,30-2,05
Özak GMYO5,745,86-2,05
Netaş Telekom.32,1232,78-2,01
Alcatel Lucent Teletaş39,6840,42-1,83
Koza Altın129,00131,00-1,53
Bagfaş27,4227,80-1,37
İş GMYO2,292,32-1,29
Odaş Elektrik3,873,92-1,28
Pegasus87,7588,80-1,18
Doğan Holding3,383,42-1,17
Zorlu Enerji2,582,61-1,15
Halk GMYO3,563,60-1,11
İş Y. Men. Değ.19,7019,88-0,91
Migros Ticaret39,4839,84-0,90
Emlak Konut GMYO2,382,40-0,83
Akiş GMYO2,422,44-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:12:23. #1.16#
title