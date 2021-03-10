Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada en çok değer kazanan hisseler

10.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:13
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester46,4642,249,99Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester46,4642,249,99
Selçuk Ecza Deposu12,5911,459,96
Verusa Holding64,0059,158,20
Konya Çimento1.247,001.166,706,88
Net Holding5,395,066,52
Ege Endüstri1.606,201.509,106,43
Deva Holding31,6229,806,11
Torunlar GMYO3,853,645,77
Bizim Mağazaları15,4214,645,33
Otokar399,30379,705,16
Kardemir (D)7,677,383,93
Çemtaş16,6916,073,86
Vestel30,9029,763,83
Good-Year9,208,873,72
Mavi Giyim54,6052,903,21
MLP Sağlık25,6024,823,14
Logo Yazılım139,00134,903,04
İndeks Bilgisayar32,0831,202,82
İskenderun Demir Çelik12,8012,462,73
Türk Traktör221,70215,902,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:17:20. #1.14#
title