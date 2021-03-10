Borsada en çok değer kazanan hisseler
10.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:13
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester46,4642,249,99Selçuk Ecza...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|46,46
|42,24
|9,99
|Selçuk Ecza Deposu
|12,59
|11,45
|9,96
|Verusa Holding
|64,00
|59,15
|8,20
|Konya Çimento
|1.247,00
|1.166,70
|6,88
|Net Holding
|5,39
|5,06
|6,52
|Ege Endüstri
|1.606,20
|1.509,10
|6,43
|Deva Holding
|31,62
|29,80
|6,11
|Torunlar GMYO
|3,85
|3,64
|5,77
|Bizim Mağazaları
|15,42
|14,64
|5,33
|Otokar
|399,30
|379,70
|5,16
|Kardemir (D)
|7,67
|7,38
|3,93
|Çemtaş
|16,69
|16,07
|3,86
|Vestel
|30,90
|29,76
|3,83
|Good-Year
|9,20
|8,87
|3,72
|Mavi Giyim
|54,60
|52,90
|3,21
|MLP Sağlık
|25,60
|24,82
|3,14
|Logo Yazılım
|139,00
|134,90
|3,04
|İndeks Bilgisayar
|32,08
|31,20
|2,82
|İskenderun Demir Çelik
|12,80
|12,46
|2,73
|Türk Traktör
|221,70
|215,90
|2,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
Haber Yorumları
500