Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

08.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:51
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Netaş Telekomünikasyon31,6033,02-4,30Emlak Konut GMYO2,372,46-3,66İş...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekomünikasyon31,6033,02-4,30
Emlak Konut GMYO2,372,46-3,66
İş Bankası (C)5,745,94-3,37
Akbank6,126,32-3,16
Pınar Süt23,5624,30-3,05
Bera Holding24,6425,36-2,84
Şekerbank1,371,41-2,84
İş Yatırım Menkul Değerler20,1020,68-2,80
Oyak Çimento8,038,26-2,78
Tofaş Oto Fabrikası38,0039,08-2,76
Deva Holding30,3831,24-2,75
Garanti Bankası9,009,25-2,70
Özak GMYO5,665,81-2,58
Yapı ve Kredi Bankası2,702,77-2,53
İhlas Gayrimenkul1,201,23-2,44
Pegasus86,0088,05-2,33
Ege Endüstri1.507,201.542,30-2,28
Koç Holding22,5623,08-2,25
Karsan Otomotiv4,374,47-2,24
Şok Marketler Ticaret11,8912,16-2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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