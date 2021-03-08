Borsada en çok değer kaybeden hisseler
08.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:51
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Netaş Telekomünikasyon31,6033,02-4,30Emlak Konut GMYO2,372,46-3,66İş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|31,60
|33,02
|-4,30
|Emlak Konut GMYO
|2,37
|2,46
|-3,66
|İş Bankası (C)
|5,74
|5,94
|-3,37
|Akbank
|6,12
|6,32
|-3,16
|Pınar Süt
|23,56
|24,30
|-3,05
|Bera Holding
|24,64
|25,36
|-2,84
|Şekerbank
|1,37
|1,41
|-2,84
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,10
|20,68
|-2,80
|Oyak Çimento
|8,03
|8,26
|-2,78
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,00
|39,08
|-2,76
|Deva Holding
|30,38
|31,24
|-2,75
|Garanti Bankası
|9,00
|9,25
|-2,70
|Özak GMYO
|5,66
|5,81
|-2,58
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,70
|2,77
|-2,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,23
|-2,44
|Pegasus
|86,00
|88,05
|-2,33
|Ege Endüstri
|1.507,20
|1.542,30
|-2,28
|Koç Holding
|22,56
|23,08
|-2,25
|Karsan Otomotiv
|4,37
|4,47
|-2,24
|Şok Marketler Ticaret
|11,89
|12,16
|-2,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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