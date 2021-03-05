Borsada en çok değer kaybeden hisseler
05.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Özak GMYO5,816,19-6,14Gözde...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özak GMYO
|5,81
|6,19
|-6,14
|Gözde Girişim
|7,47
|7,73
|-3,36
|Doğuş Otomotiv
|32,52
|33,48
|-2,87
|Karsan Otomotiv
|4,47
|4,60
|-2,83
|Kartonsan
|74,60
|76,70
|-2,74
|Bera Holding
|25,36
|26,04
|-2,61
|Deva Holding
|31,24
|31,98
|-2,31
|Aksa
|16,66
|17,05
|-2,29
|Albaraka Türk
|2,14
|2,19
|-2,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|25,28
|-2,22
|Good-Year
|8,95
|9,15
|-2,19
|Türkiye Sigorta
|6,89
|7,04
|-2,13
|Alcatel Lucent Teletaş
|38,82
|39,60
|-1,97
|Arçelik
|35,06
|35,66
|-1,68
|Pegasus
|88,05
|89,55
|-1,68
|Ege Endüstri
|1.542,30
|1.567,60
|-1,61
|Garanti Bankası
|9,25
|9,40
|-1,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|20,68
|21,00
|-1,52
|Akçansa
|18,80
|19,08
|-1,47
|TAV Havalimanları
|25,86
|26,24
|-1,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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