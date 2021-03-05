Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

05.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:50
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Özak GMYO5,816,19-6,14Gözde...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Özak GMYO5,816,19-6,14
Gözde Girişim7,477,73-3,36
Doğuş Otomotiv32,5233,48-2,87
Karsan Otomotiv4,474,60-2,83
Kartonsan74,6076,70-2,74
Bera Holding25,3626,04-2,61
Deva Holding31,2431,98-2,31
Aksa16,6617,05-2,29
Albaraka Türk2,142,19-2,28
Kordsa Teknik Tekstil24,7225,28-2,22
Good-Year8,959,15-2,19
Türkiye Sigorta6,897,04-2,13
Alcatel Lucent Teletaş38,8239,60-1,97
Arçelik35,0635,66-1,68
Pegasus88,0589,55-1,68
Ege Endüstri1.542,301.567,60-1,61
Garanti Bankası9,259,40-1,60
İş Yatırım Menkul Değerler20,6821,00-1,52
Akçansa18,8019,08-1,47
TAV Havalimanları25,8626,24-1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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