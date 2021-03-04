Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

04.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:58
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan177,30185,90-4,63Net...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan177,30185,90-4,63
Net Holding4,975,18-4,05
Logo Yazılım139,00143,60-3,20
Verusa Holding59,6061,20-2,61
Karsan Otomotiv4,604,72-2,54
Gözde Girişim7,737,93-2,52
Brisa30,1430,90-2,46
Zorlu Enerji2,652,71-2,21
Bera Holding26,0426,58-2,03
Bursa Çimento4,564,65-1,94
Koza Madencilik16,0816,35-1,65
Yataş16,8317,11-1,64
Tekfen Holding17,0317,28-1,45
Çemtaş15,8116,04-1,43
Çimsa22,0222,32-1,34
Türk Hava Yolları14,7214,92-1,34
Türkiye Sigorta7,047,13-1,26
Türk Traktör220,20223,00-1,26
Borusan Mannesmann31,6032,00-1,25
Anadolu Grubu Holding28,6429,00-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 19:09:14. #1.16#
title