Borsada en çok değer kaybeden hisseler
04.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:58
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan177,30185,90-4,63Net...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|177,30
|185,90
|-4,63
|Net Holding
|4,97
|5,18
|-4,05
|Logo Yazılım
|139,00
|143,60
|-3,20
|Verusa Holding
|59,60
|61,20
|-2,61
|Karsan Otomotiv
|4,60
|4,72
|-2,54
|Gözde Girişim
|7,73
|7,93
|-2,52
|Brisa
|30,14
|30,90
|-2,46
|Zorlu Enerji
|2,65
|2,71
|-2,21
|Bera Holding
|26,04
|26,58
|-2,03
|Bursa Çimento
|4,56
|4,65
|-1,94
|Koza Madencilik
|16,08
|16,35
|-1,65
|Yataş
|16,83
|17,11
|-1,64
|Tekfen Holding
|17,03
|17,28
|-1,45
|Çemtaş
|15,81
|16,04
|-1,43
|Çimsa
|22,02
|22,32
|-1,34
|Türk Hava Yolları
|14,72
|14,92
|-1,34
|Türkiye Sigorta
|7,04
|7,13
|-1,26
|Türk Traktör
|220,20
|223,00
|-1,26
|Borusan Mannesmann
|31,60
|32,00
|-1,25
|Anadolu Grubu Holding
|28,64
|29,00
|-1,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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