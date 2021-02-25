Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

25.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:09
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,234,70-10,00Doğuş Otomotiv31,5433,80-6,69Kordsa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv4,234,70-10,00
Doğuş Otomotiv31,5433,80-6,69
Kordsa Teknik Tekstil24,6626,38-6,52
İpek Doğal Enerji13,8914,62-4,99
Kerevitaş Gıda5,475,75-4,87
Hektaş28,4029,84-4,83
Bera Holding22,8824,00-4,67
Odaş Elektrik3,824,00-4,50
Konya Çimento1.204,001.256,00-4,14
Koza Altın128,20133,50-3,97
Koza Madencilik17,0517,75-3,94
Albaraka Türk2,212,29-3,49
Logo Yazılım130,80135,50-3,47
Ford Otosan178,00184,00-3,26
Bagfaş24,6025,42-3,23
Zorlu Enerji2,572,65-3,02
Alarko GMYO24,3425,00-2,64
Anadolu Efes23,3023,92-2,59
Sok Marketler Ticaret11,7112,01-2,50
Kartonsan72,5574,40-2,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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