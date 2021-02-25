Borsada en çok değer kaybeden hisseler
25.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:09
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,234,70-10,00Doğuş Otomotiv31,5433,80-6,69Kordsa...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,23
|4,70
|-10,00
|Doğuş Otomotiv
|31,54
|33,80
|-6,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,66
|26,38
|-6,52
|İpek Doğal Enerji
|13,89
|14,62
|-4,99
|Kerevitaş Gıda
|5,47
|5,75
|-4,87
|Hektaş
|28,40
|29,84
|-4,83
|Bera Holding
|22,88
|24,00
|-4,67
|Odaş Elektrik
|3,82
|4,00
|-4,50
|Konya Çimento
|1.204,00
|1.256,00
|-4,14
|Koza Altın
|128,20
|133,50
|-3,97
|Koza Madencilik
|17,05
|17,75
|-3,94
|Albaraka Türk
|2,21
|2,29
|-3,49
|Logo Yazılım
|130,80
|135,50
|-3,47
|Ford Otosan
|178,00
|184,00
|-3,26
|Bagfaş
|24,60
|25,42
|-3,23
|Zorlu Enerji
|2,57
|2,65
|-3,02
|Alarko GMYO
|24,34
|25,00
|-2,64
|Anadolu Efes
|23,30
|23,92
|-2,59
|Sok Marketler Ticaret
|11,71
|12,01
|-2,50
|Kartonsan
|72,55
|74,40
|-2,49
Kaynak: Anadolu Ajansı
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