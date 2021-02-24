Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

24.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:55
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,705,22-9,96Gübre...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Karsan Otomotiv4,705,22-9,96
Gübre Fabrikaları74,1082,25-9,91
Doğuş Otomotiv33,8037,08-8,85
Otokar375,00407,00-7,86
Brisa28,7030,96-7,30
Enerjisa Enerji11,3812,22-6,87
Net Holding4,344,66-6,87
Anadolu Grubu Holding29,0030,94-6,27
Selçuk Ecza Deposu11,2912,03-6,15
Deva Holding29,9831,90-6,02
Bagfaş25,4226,88-5,43
Çimsa21,5222,74-5,36
Good-Year9,419,94-5,33
Eczacıbaşı İlaç7,287,69-5,33
Vestel27,0428,56-5,32
Netaş Telekomünikasyon30,3232,02-5,31
Anadolu Efes23,9225,26-5,30
Çemtaş15,4116,26-5,23
Pınar Süt23,4424,68-5,02
Petkim5,165,43-4,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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