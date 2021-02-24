Borsada en çok değer kaybeden hisseler
24.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:55
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Karsan Otomotiv4,705,22-9,96Gübre...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,70
|5,22
|-9,96
|Gübre Fabrikaları
|74,10
|82,25
|-9,91
|Doğuş Otomotiv
|33,80
|37,08
|-8,85
|Otokar
|375,00
|407,00
|-7,86
|Brisa
|28,70
|30,96
|-7,30
|Enerjisa Enerji
|11,38
|12,22
|-6,87
|Net Holding
|4,34
|4,66
|-6,87
|Anadolu Grubu Holding
|29,00
|30,94
|-6,27
|Selçuk Ecza Deposu
|11,29
|12,03
|-6,15
|Deva Holding
|29,98
|31,90
|-6,02
|Bagfaş
|25,42
|26,88
|-5,43
|Çimsa
|21,52
|22,74
|-5,36
|Good-Year
|9,41
|9,94
|-5,33
|Eczacıbaşı İlaç
|7,28
|7,69
|-5,33
|Vestel
|27,04
|28,56
|-5,32
|Netaş Telekomünikasyon
|30,32
|32,02
|-5,31
|Anadolu Efes
|23,92
|25,26
|-5,30
|Çemtaş
|15,41
|16,26
|-5,23
|Pınar Süt
|23,44
|24,68
|-5,02
|Petkim
|5,16
|5,43
|-4,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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