Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

23.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:02
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester36,3240,34-9,97Borusan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester36,3240,34-9,97
Borusan Mannesmann31,5034,98-9,95
Ford Otosan193,00211,20-8,62
Albaraka Türk2,282,49-8,43
Hektaş29,1031,58-7,85
Enerjisa Enerji12,2213,23-7,63
Alcatel Lucent Teletaş35,1437,90-7,28
Netaş Telekomünikasyon32,0234,50-7,19
Karsan Otomotiv5,225,58-6,45
Kordsa Teknik Tekstil26,8428,60-6,15
Bera Holding24,7826,38-6,07
İhlas Gayrimenkul1,241,32-6,06
Deva Holding31,9033,82-5,68
Alarko Holding11,2011,86-5,56
MLP Sağlık24,1225,52-5,49
Bursa Çimento4,775,04-5,36
Bagfaş26,8828,40-5,35
Akçansa18,8319,89-5,33
Doğuş Otomotiv37,0839,08-5,12
Koza Madencilik17,9018,85-5,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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