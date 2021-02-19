Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

19.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:08
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester44,8249,80-10,00Kordsa Teknik Tekstil26,5829,16-8,85İpek...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester44,8249,80-10,00
Kordsa Teknik Tekstil26,5829,16-8,85
İpek Doğal Enerji16,1417,26-6,49
Koza Altın144,90152,10-4,73
Alcatel Lucent Teletaş35,1036,84-4,72
Albaraka Türk2,472,59-4,63
Koza Madencilik19,5820,48-4,39
Doğuş Otomotiv37,3838,98-4,10
Netaş Telekomünikasyon34,1635,30-3,23
Türk Traktör219,80227,00-3,17
Tat Gıda11,3611,70-2,91
Konya Çimento1.385,001.426,00-2,88
Coca Cola İçecek75,5077,20-2,20
İş Yatırım Menkul Değerler21,0021,40-1,87
Odaş Elektrik4,004,07-1,72
İhlas Gayrimenkul1,351,37-1,46
Kartonsan76,3577,30-1,23
Pınar Süt25,7226,04-1,23
Halk GMYO3,563,59-0,84
Otokar380,60383,80-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Nihat Özdemir Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 19:17:33. #1.14#
title