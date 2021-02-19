Borsada en çok değer kaybeden hisseler
19.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:08
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester44,8249,80-10,00Kordsa Teknik Tekstil26,5829,16-8,85İpek...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|44,82
|49,80
|-10,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,58
|29,16
|-8,85
|İpek Doğal Enerji
|16,14
|17,26
|-6,49
|Koza Altın
|144,90
|152,10
|-4,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,10
|36,84
|-4,72
|Albaraka Türk
|2,47
|2,59
|-4,63
|Koza Madencilik
|19,58
|20,48
|-4,39
|Doğuş Otomotiv
|37,38
|38,98
|-4,10
|Netaş Telekomünikasyon
|34,16
|35,30
|-3,23
|Türk Traktör
|219,80
|227,00
|-3,17
|Tat Gıda
|11,36
|11,70
|-2,91
|Konya Çimento
|1.385,00
|1.426,00
|-2,88
|Coca Cola İçecek
|75,50
|77,20
|-2,20
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,00
|21,40
|-1,87
|Odaş Elektrik
|4,00
|4,07
|-1,72
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|1,37
|-1,46
|Kartonsan
|76,35
|77,30
|-1,23
|Pınar Süt
|25,72
|26,04
|-1,23
|Halk GMYO
|3,56
|3,59
|-0,84
|Otokar
|380,60
|383,80
|-0,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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