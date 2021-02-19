Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
19.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:01
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş34,8631,709,97Aksa17,6716,079,96Vakıflar...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|34,86
|31,70
|9,97
|Aksa
|17,67
|16,07
|9,96
|Vakıflar Bankası
|4,80
|4,37
|9,84
|Anadolu Grubu Holding
|33,94
|30,96
|9,63
|Borusan Mannesmann
|33,04
|30,78
|7,34
|Good-Year
|9,79
|9,17
|6,76
|Alkim Kimya
|19,77
|18,56
|6,52
|Enerjisa Enerji
|13,11
|12,40
|5,73
|Net Holding
|4,69
|4,44
|5,63
|Verusa Holding
|72,65
|69,10
|5,14
|Ford Otosan
|192,00
|183,20
|4,80
|Gübre Fabrikaları
|79,80
|76,50
|4,31
|İndeks Bilgisayar
|21,44
|20,62
|3,98
|Aksa Enerji
|11,61
|11,18
|3,85
|Özak GMYO
|5,82
|5,61
|3,74
|Logo Yazılım
|146,90
|141,80
|3,60
|Mavi Giyim
|53,80
|51,95
|3,56
|Vestel
|29,98
|28,98
|3,45
|Halkbank
|5,83
|5,64
|3,37
|Arçelik
|34,88
|33,82
|3,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500