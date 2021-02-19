Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

19.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:01
Son dakika haber | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Hektaş34,8631,709,97Aksa17,6716,079,96Vakıflar...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Hektaş34,8631,709,97
Aksa17,6716,079,96
Vakıflar Bankası4,804,379,84
Anadolu Grubu Holding33,9430,969,63
Borusan Mannesmann33,0430,787,34
Good-Year9,799,176,76
Alkim Kimya19,7718,566,52
Enerjisa Enerji13,1112,405,73
Net Holding4,694,445,63
Verusa Holding72,6569,105,14
Ford Otosan192,00183,204,80
Gübre Fabrikaları79,8076,504,31
İndeks Bilgisayar21,4420,623,98
Aksa Enerji11,6111,183,85
Özak GMYO5,825,613,74
Logo Yazılım146,90141,803,60
Mavi Giyim53,8051,953,56
Vestel29,9828,983,45
Halkbank5,835,643,37
Arçelik34,8833,823,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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