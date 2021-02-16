Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:57
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa Polyester41,1837,868,77Kordsa Teknik...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester41,1837,868,77
Kordsa Teknik Tekstil24,1222,527,10
Gübre Fabrik.77,9073,156,49
Özak GMYO5,895,585,56
MLP Sağlık25,1823,865,53
Alcatel Lucent Teletaş34,4233,064,11
Deva Holding34,4433,223,67
Çemtaş17,7017,083,63
Verusa Holding69,0066,653,53
İş Y. Men. Değ.19,8719,243,27
Bagfaş27,6826,882,98
Şekerbank1,531,492,68
Aksigorta9,809,572,40
Coca Cola İçecek81,3079,402,39
Albaraka Türk2,382,332,15
TAV Havalimanları23,1222,701,85
Koza Madencilik20,1019,751,77
Aksa Enerji11,4911,301,68
Oyak Çimento8,468,341,44
Eczacıbaşı İlaç8,288,171,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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