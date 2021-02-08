Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

08.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:58
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğan Holding3,664,02-8,96Bursa Çimento12,0212,39-2,99Türkiye Sınai...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğan Holding3,664,02-8,96
Bursa Çimento12,0212,39-2,99
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,801,85-2,70
Sok Marketler Ticaret14,0914,48-2,69
Ege Endüstri1.700,501.745,70-2,59
Selçuk Ecza Deposu13,3213,64-2,35
Konya Çimento1.516,001.551,60-2,29
Migros Ticaret45,1446,12-2,12
Halk GMYO3,783,86-2,07
Tofaş Oto Fabrikası36,4237,18-2,04
Hektaş27,4628,02-2,00
Verusa Holding60,0561,20-1,88
Bera Holding25,9626,44-1,82
Tat Gıda11,4311,64-1,80
Mavi Giyim53,3554,15-1,48
Kordsa Teknik Tekstil23,0623,40-1,45
Coca Cola İçecek74,2575,30-1,39
Pınar Süt26,3626,72-1,35
Eczacıbaşı İlaç8,188,29-1,33
Gübre Fabrikaları67,1068,00-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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