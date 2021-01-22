Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

22.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:19
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan77,9081,45-4,36Migros...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan77,9081,45-4,36
Migros Ticaret47,6649,60-3,91
Doğuş Otomotiv32,5033,80-3,85
Zorlu Enerji3,033,15-3,81
İş Bankası (C)6,666,90-3,48
Selçuk Ecza Deposu12,9013,33-3,23
MLP Sağlık23,2623,96-2,92
Akbank6,726,91-2,75
Akçansa19,7020,24-2,67
Ford Otosan158,70163,00-2,64
Garanti Bankası9,7610,02-2,59
Vakıflar Bankası4,564,68-2,56
Kardemir (D)6,927,10-2,54
Pınar Süt28,0028,68-2,37
İskenderun Demir Çelik11,2211,49-2,35
Ereğli Demir Çelik14,8515,20-2,30
Sasa Polyester25,0225,60-2,27
Eczacıbaşı İlaç7,747,91-2,15
Ülker Bisküvi23,7424,22-1,98
Pegasus74,9076,40-1,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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