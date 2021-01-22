Borsada en çok değer kaybeden hisseler
22.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:19
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan77,9081,45-4,36Migros...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|77,90
|81,45
|-4,36
|Migros Ticaret
|47,66
|49,60
|-3,91
|Doğuş Otomotiv
|32,50
|33,80
|-3,85
|Zorlu Enerji
|3,03
|3,15
|-3,81
|İş Bankası (C)
|6,66
|6,90
|-3,48
|Selçuk Ecza Deposu
|12,90
|13,33
|-3,23
|MLP Sağlık
|23,26
|23,96
|-2,92
|Akbank
|6,72
|6,91
|-2,75
|Akçansa
|19,70
|20,24
|-2,67
|Ford Otosan
|158,70
|163,00
|-2,64
|Garanti Bankası
|9,76
|10,02
|-2,59
|Vakıflar Bankası
|4,56
|4,68
|-2,56
|Kardemir (D)
|6,92
|7,10
|-2,54
|Pınar Süt
|28,00
|28,68
|-2,37
|İskenderun Demir Çelik
|11,22
|11,49
|-2,35
|Ereğli Demir Çelik
|14,85
|15,20
|-2,30
|Sasa Polyester
|25,02
|25,60
|-2,27
|Eczacıbaşı İlaç
|7,74
|7,91
|-2,15
|Ülker Bisküvi
|23,74
|24,22
|-1,98
|Pegasus
|74,90
|76,40
|-1,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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