Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

13.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:49
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza Madencilik16,5317,31-4,51Koza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik16,5317,31-4,51
Koza Altın114,20119,00-4,03
Karsan Otomotiv3,763,87-2,84
Selçuk Ecza Deposu13,4013,78-2,76
Brisa22,0422,66-2,74
Alarko Holding9,279,48-2,22
Petkim5,185,29-2,08
Tofaş Oto Fabrikası38,0038,80-2,06
Net Holding3,423,49-2,01
Türkiye Sigorta6,997,13-1,96
Sasa Polyester23,4623,92-1,92
Ülker Bisküvi23,7424,20-1,90
Çemtaş16,0016,31-1,90
İpek Doğal Enerji13,4113,66-1,83
Enka İnşaat8,798,94-1,68
Aksa Enerji8,108,23-1,58
Aksigorta9,519,66-1,55
İndeks Bilgisayar19,7720,08-1,54
Enerjisa Enerji12,3012,49-1,52
İhlas Gayrimenkul1,361,38-1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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