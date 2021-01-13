Borsada en çok değer kaybeden hisseler
13.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:49
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza Madencilik16,5317,31-4,51Koza...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|16,53
|17,31
|-4,51
|Koza Altın
|114,20
|119,00
|-4,03
|Karsan Otomotiv
|3,76
|3,87
|-2,84
|Selçuk Ecza Deposu
|13,40
|13,78
|-2,76
|Brisa
|22,04
|22,66
|-2,74
|Alarko Holding
|9,27
|9,48
|-2,22
|Petkim
|5,18
|5,29
|-2,08
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,00
|38,80
|-2,06
|Net Holding
|3,42
|3,49
|-2,01
|Türkiye Sigorta
|6,99
|7,13
|-1,96
|Sasa Polyester
|23,46
|23,92
|-1,92
|Ülker Bisküvi
|23,74
|24,20
|-1,90
|Çemtaş
|16,00
|16,31
|-1,90
|İpek Doğal Enerji
|13,41
|13,66
|-1,83
|Enka İnşaat
|8,79
|8,94
|-1,68
|Aksa Enerji
|8,10
|8,23
|-1,58
|Aksigorta
|9,51
|9,66
|-1,55
|İndeks Bilgisayar
|19,77
|20,08
|-1,54
|Enerjisa Enerji
|12,30
|12,49
|-1,52
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|1,38
|-1,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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