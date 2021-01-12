Borsada en çok değer kaybeden hisseler
12.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:02
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.218,301.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.218,30
|1.324,40
|-8,01
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|2,51
|-2,39
|GSD Holding
|2,50
|2,56
|-2,34
|Ege Endüstri
|1.748,00
|1.788,50
|-2,26
|Aksigorta
|9,66
|9,88
|-2,23
|Anadolu Grubu Holding
|27,78
|28,38
|-2,11
|Anadolu Efes
|26,50
|27,02
|-1,92
|Gübre Fabrikaları
|67,30
|68,60
|-1,90
|Bagfaş
|24,16
|24,58
|-1,71
|Yataş
|15,20
|15,40
|-1,30
|Şok Marketler
|14,02
|14,20
|-1,27
|Verusa Holding
|48,00
|48,60
|-1,23
|Şekerbank
|1,61
|1,63
|-1,23
|Çimsa
|19,10
|19,32
|-1,14
|İş Bankası (C)
|7,12
|7,20
|-1,11
|Koza Altın
|119,00
|120,10
|-0,92
|Akbank
|7,28
|7,34
|-0,82
|Bizim Mağazaları
|15,79
|15,92
|-0,82
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,50
|17,64
|-0,79
|İş GMYO
|2,50
|2,52
|-0,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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