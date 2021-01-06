Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Borsada en çok değer kazanan hisseler

06.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:48
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann29,9227,2010,00
Ege Gübre159,50145,0010,00
Brisa22,0820,089,96
Otokar391,80365,007,34
MLP Sağlık21,2020,006,00
Aksa Enerji8,157,695,98
Doğan Holding3,243,085,19
Akbank7,367,034,69
Alkim Kimya15,5714,954,17
Bagfaş20,8220,004,10
Enka İnşaat8,097,783,98
Şekerbank1,571,513,97
Vestel21,7020,883,93
Verusa Holding44,0042,443,68
Yapı ve Kredi Bankası3,163,053,61
Kerevitaş Gıda6,846,623,32
Türk Traktör193,40187,403,20
Sasa Polyester21,0620,423,13
Garanti Bankası10,4110,103,07
Deva Holding25,1024,402,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Çağla Şıkel Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 18:48:42. #1.15#
title