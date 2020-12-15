Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

15.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:54
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan3.264,802.968,0010,00Ege Endüstri1.702,801.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan3.264,802.968,0010,00
Ege Endüstri1.702,801.589,307,14
Torunlar GMYO4,093,836,79
Brisa20,1419,085,56
Alkim Kimya14,6213,954,80
ARD Bilişim Teknolojileri40,5439,083,74
MLP Sağlık19,3218,643,65
Emlak Konut GMYO2,102,033,45
Tüpraş108,30104,803,34
Albaraka Türk1,921,863,23
İş Yatırım Menkul Değerler15,3814,982,67
Yapı ve Kredi Bankası3,143,062,61
Ford Otosan127,00123,802,58
Anadolu Efes22,3621,802,57
Aksigorta8,638,422,49
İş GMYO2,172,122,36
Halkbank5,475,352,24
İpek Doğal Enerji12,3212,052,24
Petkim4,954,852,06
Alarko GMYO20,9220,521,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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