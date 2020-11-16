Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

16.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:55
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk Telekom7,758,01-3,25Enerjisa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Telekom7,758,01-3,25
Enerjisa Enerji9,8010,12-3,16
Özak GMYO4,264,38-2,74
Anadolu Efes22,0022,60-2,65
Good-Year7,447,63-2,49
İndeks Bilgisayar16,1916,58-2,35
Ereğli Demir Çelik10,8911,10-1,89
İş Yatırım Menkul Değerler12,7713,01-1,84
Vestel19,7020,06-1,79
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,262,30-1,74
Sabancı Holding10,5310,70-1,59
Yapı ve Kredi Bankası2,862,90-1,38
Aksa Enerji7,247,34-1,36
Otokar198,90201,50-1,29
Koç Holding18,6818,92-1,27
Petkim4,694,75-1,26
İş Bankası (C)6,856,93-1,15
ASELSAN18,1718,35-0,98
Turkcell16,0616,19-0,80
Türkiye Sigorta5,685,72-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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