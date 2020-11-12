Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Bursa Çimento 7,65 8,48 -9,79

Ege Endüstri 1.221,30 1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 7,65 8,48 -9,79 Ege Endüstri 1.221,30 1.349,00 -9,47 Deva Holding 23,40 24,90 -6,02 Alarko GMYO 17,12 18,20 -5,93 Çimsa 14,86 15,70 -5,35 Tümosan Motor ve Traktör 10,16 10,69 -4,96 Albaraka Türk 1,73 1,82 -4,95 Halk GMYO 2,51 2,64 -4,92 İş GMYO 1,97 2,06 -4,37 Alarko Holding 6,48 6,77 -4,28 Gözde Girişim 6,36 6,63 -4,07 Akiş GMYO 3,78 3,94 -4,06 Torunlar GMYO 3,56 3,71 -4,04 Borusan Mannesmann 14,83 15,45 -4,01 Net Holding 3,21 3,34 -3,89 Kordsa Teknik Tekstil 12,24 12,73 -3,85 İş Finansal Kiralama 3,78 3,93 -3,82 Tofaş Oto Fabrikası 26,30 27,34 -3,80 İskenderun Demir Çelik 7,95 8,26 -3,75 Çemtaş 14,28 14,83 -3,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı