Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

09.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:06
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 17,50 18,29 -4,32
Selçuk Ecza Deposu 9,38...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 17,50 18,29 -4,32
Selçuk Ecza Deposu 9,38 9,79 -4,19
Eczacıbaşı İlaç 6,85 7,13 -3,93
Koza Altın 78,20 81,20 -3,69
Kerevitaş Gıda 6,38 6,62 -3,63
Pınar Et ve Un 23,34 24,20 -3,55
Koza Madencilik 12,66 13,10 -3,36
MLP Sağlık 16,97 17,55 -3,30
Tat Gıda 10,62 10,94 -2,93
ARD Bilişim Teknolojileri 35,02 35,90 -2,45
Şok Marketler 11,58 11,83 -2,11
Otokar 200,70 204,20 -1,71
Akiş GMYO 3,93 3,99 -1,50
Tofaş Oto Fabrikası 27,82 28,20 -1,35
Borusan Mannesmann 14,68 14,88 -1,34
Gözde Girişim 6,87 6,96 -1,29
Aksa Enerji 7,05 7,14 -1,26
Netaş Telekomünikasyon 21,36 21,62 -1,20
Deva Holding 23,16 23,40 -1,03
Pınar Süt 19,81 20,00 -0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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