Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

27.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:57
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 23,10 24,70 -6,48
Tofaş Oto Fabrikası 26,36...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 23,10 24,70 -6,48
Tofaş Oto Fabrikası 26,36 27,66 -4,70
MLP Sağlık 17,88 18,62 -3,97
Ereğli Demir Çelik 9,67 10,06 -3,88
Coca Cola İçecek 47,94 49,86 -3,85
Eczacıbaşı İlaç 7,11 7,38 -3,66
Arçelik 26,80 27,80 -3,60
Bizim Mağazaları 15,69 16,27 -3,56
Ülker Bisküvi 21,44 22,22 -3,51
Şok Marketler 12,15 12,48 -2,64
Çelebi 69,35 71,20 -2,60
Migros Ticaret 40,90 41,94 -2,48
Aksigorta 7,39 7,57 -2,38
Türk Hava Yolları 9,48 9,69 -2,17
Tümosan Motor ve Traktör 10,02 10,23 -2,05
Selçuk Ecza Deposu 9,44 9,62 -1,87
Kardemir (D) 3,28 3,33 -1,50
TAV Havalimanları 14,32 14,53 -1,45
Türk Telekom 6,77 6,86 -1,31
Tat Gıda 11,10 11,24 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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