Borsada en çok değer kaybeden hisseler
27.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:57
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 23,10 24,70 -6,48
Tofaş Oto Fabrikası 26,36...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|23,10
|24,70
|-6,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,36
|27,66
|-4,70
|MLP Sağlık
|17,88
|18,62
|-3,97
|Ereğli Demir Çelik
|9,67
|10,06
|-3,88
|Coca Cola İçecek
|47,94
|49,86
|-3,85
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|7,38
|-3,66
|Arçelik
|26,80
|27,80
|-3,60
|Bizim Mağazaları
|15,69
|16,27
|-3,56
|Ülker Bisküvi
|21,44
|22,22
|-3,51
|Şok Marketler
|12,15
|12,48
|-2,64
|Çelebi
|69,35
|71,20
|-2,60
|Migros Ticaret
|40,90
|41,94
|-2,48
|Aksigorta
|7,39
|7,57
|-2,38
|Türk Hava Yolları
|9,48
|9,69
|-2,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,02
|10,23
|-2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|9,44
|9,62
|-1,87
|Kardemir (D)
|3,28
|3,33
|-1,50
|TAV Havalimanları
|14,32
|14,53
|-1,45
|Türk Telekom
|6,77
|6,86
|-1,31
|Tat Gıda
|11,10
|11,24
|-1,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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