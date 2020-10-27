Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Deva Holding 23,10 24,70 -6,48

Tofaş Oto Fabrikası 26,36...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 23,10 24,70 -6,48 Tofaş Oto Fabrikası 26,36 27,66 -4,70 MLP Sağlık 17,88 18,62 -3,97 Ereğli Demir Çelik 9,67 10,06 -3,88 Coca Cola İçecek 47,94 49,86 -3,85 Eczacıbaşı İlaç 7,11 7,38 -3,66 Arçelik 26,80 27,80 -3,60 Bizim Mağazaları 15,69 16,27 -3,56 Ülker Bisküvi 21,44 22,22 -3,51 Şok Marketler 12,15 12,48 -2,64 Çelebi 69,35 71,20 -2,60 Migros Ticaret 40,90 41,94 -2,48 Aksigorta 7,39 7,57 -2,38 Türk Hava Yolları 9,48 9,69 -2,17 Tümosan Motor ve Traktör 10,02 10,23 -2,05 Selçuk Ecza Deposu 9,44 9,62 -1,87 Kardemir (D) 3,28 3,33 -1,50 TAV Havalimanları 14,32 14,53 -1,45 Türk Telekom 6,77 6,86 -1,31 Tat Gıda 11,10 11,24 -1,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara