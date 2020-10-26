Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Mavi Giyim 39,78 44,20 -10,00

Bagfaş 17,28 19,20 -10,00 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 39,78 44,20 -10,00 Bagfaş 17,28 19,20 -10,00 Ege Endüstri 902,10 1.002,30 -10,00 ARD Bilişim Teknolojileri 33,94 37,70 -9,97 Alkim Kimya 14,36 15,95 -9,97 Alcatel Lucent Teletaş 31,26 34,72 -9,97 Pınar Süt 20,60 22,88 -9,97 Pınar Et ve Un 24,24 26,92 -9,96 Oyak Çimento 7,60 8,44 -9,95 Tümosan Motor ve Traktör 10,23 11,36 -9,95 Kerevitaş Gıda 6,34 7,04 -9,94 Odaş Elektrik 2,90 3,22 -9,94 Halk GMYO 2,45 2,72 -9,93 Akiş GMYO 4,10 4,55 -9,89 İş Finansal Kiralama 3,57 3,96 -9,85 GSD Holding 2,11 2,34 -9,83 Torunlar GMYO 3,68 4,08 -9,80 Net Holding 2,96 3,28 -9,76 İş GMYO 1,86 2,06 -9,71 Borusan Mannesmann 14,05 15,55 -9,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara