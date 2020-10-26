Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

26.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:52
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 39,78 44,20 -10,00
Bagfaş 17,28 19,20 -10,00 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 39,78 44,20 -10,00
Bagfaş 17,28 19,20 -10,00
Ege Endüstri 902,10 1.002,30 -10,00
ARD Bilişim Teknolojileri 33,94 37,70 -9,97
Alkim Kimya 14,36 15,95 -9,97
Alcatel Lucent Teletaş 31,26 34,72 -9,97
Pınar Süt 20,60 22,88 -9,97
Pınar Et ve Un 24,24 26,92 -9,96
Oyak Çimento 7,60 8,44 -9,95
Tümosan Motor ve Traktör 10,23 11,36 -9,95
Kerevitaş Gıda 6,34 7,04 -9,94
Odaş Elektrik 2,90 3,22 -9,94
Halk GMYO 2,45 2,72 -9,93
Akiş GMYO 4,10 4,55 -9,89
İş Finansal Kiralama 3,57 3,96 -9,85
GSD Holding 2,11 2,34 -9,83
Torunlar GMYO 3,68 4,08 -9,80
Net Holding 2,96 3,28 -9,76
İş GMYO 1,86 2,06 -9,71
Borusan Mannesmann 14,05 15,55 -9,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Mustafa Akıncı Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 19:09:15. #1.15#
title