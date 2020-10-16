Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Deva Holding 20,22 20,76 -2,60

Brisa 14,30 14,68 -2,59 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,22 20,76 -2,60 Brisa 14,30 14,68 -2,59 Eczacıbaşı İlaç 6,97 7,12 -2,11 MLP Sağlık 18,37 18,71 -1,82 Akiş GMYO 3,46 3,52 -1,70 Zorlu Enerji 2,91 2,96 -1,69 Pınar Et ve Un 24,90 25,30 -1,58 Aygaz 12,55 12,75 -1,57 Migros Ticaret 43,34 44,00 -1,50 Petkim 4,63 4,70 -1,49 Bagfaş 18,37 18,60 -1,24 Pınar Süt 22,18 22,44 -1,16 Ford Otosan 91,10 92,05 -1,03 Aksa Enerji 6,85 6,92 -1,01 Halk GMYO 2,57 2,59 -0,77 Tofaş Oto Fabrikası 27,10 27,30 -0,73 Bursa Çimento 6,87 6,92 -0,72 Şok Marketler 12,70 12,79 -0,70 Logo Yazılım 99,25 99,80 -0,55 Alkim Kimya 14,52 14,60 -0,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara