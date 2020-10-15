Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

15.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:51
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 12,75 13,40 -4,85
Aksa 7,84 8,19 -4,27 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 12,75 13,40 -4,85
Aksa 7,84 8,19 -4,27
Özak GMYO 4,38 4,55 -3,74
Ege Endüstri 785,20 815,40 -3,70
Alarko GMYO 18,13 18,77 -3,41
Zorlu Enerji 2,96 3,06 -3,27
Kordsa Teknik Tekstil 12,30 12,70 -3,15
Torunlar GMYO 4,07 4,20 -3,10
Petkim 4,70 4,85 -3,09
Odaş Elektrik 3,52 3,63 -3,03
Bursa Çimento 6,92 7,13 -2,95
Tüpraş 81,25 83,60 -2,81
Alarko Holding 6,05 6,22 -2,73
İş Finansal Kiralama 3,98 4,09 -2,69
Halk GMYO 2,59 2,66 -2,63
GSD Holding 2,31 2,37 -2,53
Bagfaş 18,60 19,08 -2,52
Turkcell 16,48 16,90 -2,49
Akçansa 14,08 14,43 -2,43
DO-CO 330,20 338,30 -2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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