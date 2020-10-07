Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

07.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:51
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 9,45 9,82 -3,77
Akiş GMYO 3,40 3,50...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 9,45 9,82 -3,77
Akiş GMYO 3,40 3,50 -2,86
Otokar 143,90 147,50 -2,44
Şişe Cam 6,69 6,85 -2,34
Borusan Mannesmann 15,73 16,10 -2,30
Kartonsan 708,60 722,50 -1,92
İndeks Bilgisayar 17,20 17,53 -1,88
MLP Sağlık 17,35 17,68 -1,87
Coca Cola İçecek 46,32 47,14 -1,74
Pınar Et ve Un 24,66 25,08 -1,67
İskenderun Demir Çelik 7,49 7,61 -1,58
Akçansa 13,86 14,08 -1,56
Anadolu Grubu Holding 19,69 20,00 -1,55
Bizim Mağazaları 16,00 16,25 -1,54
Koç Holding 14,50 14,72 -1,49
Kardemir (D) 3,42 3,47 -1,44
Garanti Bankası 7,01 7,11 -1,41
Akbank 5,07 5,14 -1,36
Yataş 8,88 9,00 -1,33
Odaş Elektrik 3,23 3,27 -1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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