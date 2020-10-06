Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

06.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:44
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,59 16,19 -3,71
Borusan Mannesmann 16,10...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,59 16,19 -3,71
Borusan Mannesmann 16,10 16,67 -3,42
Bizim Mağazaları 16,25 16,72 -2,81
Akiş GMYO 3,50 3,60 -2,78
Türk Traktör 100,60 103,40 -2,71
Good-Year 5,51 5,66 -2,65
ARD Bilişim Teknolojileri 33,10 33,94 -2,47
Alarko GMYO 17,57 18,01 -2,44
Şişe Cam 6,85 7,02 -2,42
İş Yatırım Menkul Değerler 9,07 9,27 -2,16
Çemtaş 14,32 14,62 -2,05
İş Bankası (C) 5,26 5,36 -1,87
Özak GMYO 4,27 4,35 -1,84
Logo Yazılım 96,70 98,50 -1,83
Şekerbank 1,62 1,65 -1,82
Koza Altın 80,20 81,65 -1,78
Doğan Holding 2,39 2,43 -1,65
İş GMYO 1,81 1,84 -1,63
Koza Madencilik 13,35 13,56 -1,55
Oyak Çimento 8,00 8,12 -1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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