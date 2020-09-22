Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alkim Kimya 13,95 14,29 -2,38

DO-CO 308,10 312,60 -1,44 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,95 14,29 -2,38 DO-CO 308,10 312,60 -1,44 Koç Holding 13,81 14,00 -1,36 Enerjisa Enerji 8,65 8,74 -1,03 Logo Yazılım 91,30 92,05 -0,81 Sabancı Holding 7,39 7,45 -0,81 Sasa Polyester 16,78 16,91 -0,77 Oyak Çimento 7,77 7,83 -0,77 Aksa Enerji 5,70 5,73 -0,52 Coca Cola İçecek 44,40 44,60 -0,45 Gözde Girişim 5,19 5,21 -0,38 Koza Altın 76,55 76,80 -0,33 Gübre Fabrikaları 28,82 28,90 -0,28 Tümosan Motor ve Traktör 7,38 7,40 -0,27 Ford Otosan 87,90 88,10 -0,23 Alarko GMYO 15,82 15,85 -0,19 Aygaz 10,93 10,95 -0,18 Garanti Bankası 6,47 6,48 -0,15 Enka İnşaat 6,87 6,88 -0,15 İş Yatırım Menkul Değerler 8,08 8,09 -0,12 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara