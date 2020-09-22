Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,95 14,29 -2,38
DO-CO 308,10 312,60 -1,44 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
22.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:53

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,95 14,29 -2,38
DO-CO 308,10 312,60 -1,44
Koç Holding 13,81 14,00 -1,36
Enerjisa Enerji 8,65 8,74 -1,03
Logo Yazılım 91,30 92,05 -0,81
Sabancı Holding 7,39 7,45 -0,81
Sasa Polyester 16,78 16,91 -0,77
Oyak Çimento 7,77 7,83 -0,77
Aksa Enerji 5,70 5,73 -0,52
Coca Cola İçecek 44,40 44,60 -0,45
Gözde Girişim 5,19 5,21 -0,38
Koza Altın 76,55 76,80 -0,33
Gübre Fabrikaları 28,82 28,90 -0,28
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 7,40 -0,27
Ford Otosan 87,90 88,10 -0,23
Alarko GMYO 15,82 15,85 -0,19
Aygaz 10,93 10,95 -0,18
Garanti Bankası 6,47 6,48 -0,15
Enka İnşaat 6,87 6,88 -0,15
İş Yatırım Menkul Değerler 8,08 8,09 -0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Halil Sezai Candaş Tolga Işık
Spor Babel Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 18:56:32. #1.14#
title