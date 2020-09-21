Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 662,00 710,00 -6,76
Tat Gıda 9,96 10,60 -6,04 ...
21.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:57
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|662,00
|710,00
|-6,76
|Tat Gıda
|9,96
|10,60
|-6,04
|Petkim
|4,16
|4,40
|-5,45
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|12,17
|-5,26
|Koza Altın
|76,80
|80,70
|-4,83
|Hektaş
|12,28
|12,90
|-4,81
|Halk GMYO
|2,38
|2,50
|-4,80
|GSD Holding
|2,01
|2,11
|-4,74
|Net Holding
|2,29
|2,40
|-4,58
|Koç Holding
|14,00
|14,66
|-4,50
|Zorlu Enerji
|2,57
|2,69
|-4,46
|Enka İnşaat
|6,88
|7,20
|-4,44
|Odaş Elektrik
|2,48
|2,59
|-4,25
|Anadolu Efes
|20,12
|21,00
|-4,19
|Türkiye Sigorta
|5,54
|5,78
|-4,15
|Sabancı Holding
|7,45
|7,77
|-4,12
|Klimasan Klima
|14,02
|14,62
|-4,10
|Koza Madencilik
|12,59
|13,12
|-4,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,40
|7,70
|-3,90
|MLP Sağlık
|16,42
|17,07
|-3,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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