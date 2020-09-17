Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Selçuk Ecza Deposu 8,65 8,88 -2,59
Deva Holding 19,43...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
17.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:43

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Selçuk Ecza Deposu 8,65 8,88 -2,59
Deva Holding 19,43 19,90 -2,36
Sasa Polyester 16,66 17,00 -2,00
Klimasan Klima 14,33 14,60 -1,85
Şok Marketler 12,38 12,60 -1,75
Vestel 16,88 17,16 -1,63
Kartonsan 726,40 738,40 -1,63
Otokar 145,80 147,90 -1,42
Bursa Çimento 5,84 5,92 -1,35
Gübre Fabrik. 28,06 28,40 -1,20
Eczacıbaşı İlaç 6,74 6,82 -1,17
Coca Cola İçecek 44,62 45,14 -1,15
Akçansa 13,06 13,20 -1,06
Aygaz 11,30 11,42 -1,05
Aksa 6,84 6,91 -1,01
Anadolu Efes 20,66 20,86 -0,96
Kardemir (D) 3,14 3,17 -0,95
T.S.K.B. 1,08 1,09 -0,92
Koza Altın 79,55 80,25 -0,87
İpek Doğal Enerji 11,96 12,05 -0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
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