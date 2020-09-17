Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Selçuk Ecza Deposu 8,65 8,88 -2,59

Deva Holding 19,43...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 8,65 8,88 -2,59 Deva Holding 19,43 19,90 -2,36 Sasa Polyester 16,66 17,00 -2,00 Klimasan Klima 14,33 14,60 -1,85 Şok Marketler 12,38 12,60 -1,75 Vestel 16,88 17,16 -1,63 Kartonsan 726,40 738,40 -1,63 Otokar 145,80 147,90 -1,42 Bursa Çimento 5,84 5,92 -1,35 Gübre Fabrik. 28,06 28,40 -1,20 Eczacıbaşı İlaç 6,74 6,82 -1,17 Coca Cola İçecek 44,62 45,14 -1,15 Akçansa 13,06 13,20 -1,06 Aygaz 11,30 11,42 -1,05 Aksa 6,84 6,91 -1,01 Anadolu Efes 20,66 20,86 -0,96 Kardemir (D) 3,14 3,17 -0,95 T.S.K.B. 1,08 1,09 -0,92 Koza Altın 79,55 80,25 -0,87 İpek Doğal Enerji 11,96 12,05 -0,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA Burhan Sansarlıoğlu AA Editörü