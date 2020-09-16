Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,47 5,65 -3,19
GSD Holding 2,09 2,15 -2,79 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
16.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:51

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 5,47 5,65 -3,19
GSD Holding 2,09 2,15 -2,79
Klimasan Klima 14,60 14,97 -2,47
Ford Otosan 90,95 93,10 -2,31
Şok Marketler 12,60 12,89 -2,25
Türk Traktör 100,60 102,80 -2,14
Mavi Giyim 38,30 39,00 -1,79
İş GMYO 1,70 1,73 -1,73
Odaş Elektrik 2,56 2,60 -1,54
Enerjisa Enerji 8,62 8,73 -1,26
Netaş Telekom. 15,70 15,90 -1,26
Anadolu Efes 20,86 21,12 -1,23
TAV Havalimanları 15,63 15,82 -1,20
Tat Gıda 10,74 10,87 -1,20
Kerevitaş Gıda 5,16 5,22 -1,15
Petkim 4,35 4,40 -1,14
Aksigorta 7,09 7,17 -1,12
Emlak Konut GMYO 1,79 1,81 -1,10
Türk Hava Yolları 10,62 10,73 -1,03
Eczacıbaşı İlaç 6,82 6,89 -1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Erol Mütercimler Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hanife Müge Anlı Erol Evgin Demet Akalın
Spor Tisserand Tamer Tuna Erol Bulut Vedat Muriqi Josef De Souza
Daha Fazla Bursa Meriç Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 19:18:35. #1.15#
title