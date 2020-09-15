Borsada en çok değer kaybeden hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 39,00 40,42 -3,51
Doğuş Otomotiv 14,90 15,35 -2,93...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
15.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:51

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 39,00 40,42 -3,51
Doğuş Otomotiv 14,90 15,35 -2,93
Kerevitaş Gıda 5,22 5,35 -2,43
Pegasus 46,66 47,80 -2,38
Brisa 11,67 11,93 -2,18
Torunlar GMYO 3,67 3,75 -2,13
Gözde Girişim 5,44 5,53 -1,63
İş Fin.Kir. 3,80 3,86 -1,55
Türk Hava Yolları 10,73 10,88 -1,38
Hektaş 12,50 12,67 -1,34
Halk GMYO 2,23 2,26 -1,33
Borusan Mannesmann 13,14 13,31 -1,28
Kardemir (D) 3,11 3,15 -1,27
Şişe Cam 6,35 6,43 -1,24
İş GMYO 1,73 1,75 -1,14
Odaş Elektrik 2,60 2,63 -1,14
TAV Havalimanları 15,82 16,00 -1,12
İş Y. Men. Değ. 8,01 8,10 -1,11
Zorlu Enerji 2,69 2,72 -1,10
Emlak Konut GMYO 1,81 1,83 -1,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Erol Mütercimler
Magazin Beren Saat Demet Akalın Ferhat Göçer Metin Özülkü
Spor Falcao Sörloth Vedat Muriqi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bursa Kredi Türk Lirası
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 19:27:08. #1.14#
title