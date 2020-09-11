Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 650,30 681,50 -4,58
Alkim Kimya 13,65 14,10 -3,19 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
11.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:51

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 650,30 681,50 -4,58
Alkim Kimya 13,65 14,10 -3,19
Türkiye Sigorta 5,74 5,87 -2,21
GSD Holding 2,11 2,15 -1,86
MLP Sağlık 17,42 17,72 -1,69
Netaş Telekom. 15,95 16,21 -1,60
Ülker Bisküvi 22,40 22,76 -1,58
Aksigorta 7,24 7,35 -1,50
Ege Endüstri 729,50 740,00 -1,42
Gübre Fabrik. 28,00 28,40 -1,41
Good-Year 5,00 5,07 -1,38
T. Halk Bankası 5,10 5,17 -1,35
Şekerbank 1,49 1,51 -1,32
Bizim Mağazaları 15,64 15,82 -1,14
Migros Ticaret 37,76 38,12 -0,94
Tümosan Motor ve Traktör 7,43 7,50 -0,93
İş Bankası (C) 5,06 5,10 -0,78
Alarko Holding 5,13 5,17 -0,77
Koza Madencilik 12,97 13,07 -0,77
Anadolu Grubu Holding 17,02 17,15 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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