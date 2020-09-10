Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 11,92 12,71 -6,22
Zorlu Enerji 2,72...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
10.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:50

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 11,92 12,71 -6,22
Zorlu Enerji 2,72 2,89 -5,88
Petkim 4,26 4,51 -5,54
Aksa Enerji 5,48 5,75 -4,70
Tüpraş 81,10 84,85 -4,42
Odaş Elektrik 2,52 2,62 -3,82
GSD Holding 2,15 2,21 -2,71
Kardemir (D) 3,01 3,08 -2,27
Koza Madencilik 13,07 13,37 -2,24
Global Yat. Holding 4,39 4,49 -2,23
Aygaz 11,30 11,51 -1,82
Türkiye Sigorta 5,87 5,97 -1,68
Yataş 8,00 8,13 -1,60
Çimsa 11,52 11,68 -1,37
Özak GMYO 3,84 3,89 -1,29
Çemtaş 11,52 11,65 -1,12
Tekfen Holding 15,43 15,60 -1,09
Bagfaş 15,02 15,18 -1,05
Migros Ticaret 38,12 38,52 -1,04
Alarko Holding 5,17 5,22 -0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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