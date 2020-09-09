Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Net Holding 2,17 2,22 -2,25

Ford Otosan 86,30 88,20 -2,15 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 2,17 2,22 -2,25 Ford Otosan 86,30 88,20 -2,15 Bizim Mağazaları 15,85 16,17 -1,98 Halk GMYO 2,13 2,17 -1,84 Deva Holding 18,80 19,14 -1,78 Gübre Fabrik. 28,40 28,78 -1,32 Selçuk Ecza Deposu 8,13 8,23 -1,22 Vestel 17,28 17,46 -1,03 Sasa Polyester 15,40 15,56 -1,03 MLP Sağlık 17,64 17,81 -0,95 Coca Cola İçecek 44,20 44,60 -0,90 Türkiye Sigorta 5,97 6,02 -0,83 Aksigorta 7,33 7,39 -0,81 Yataş 8,13 8,19 -0,73 Otokar 138,00 139,00 -0,72 Kordsa Teknik Tekstil 11,18 11,26 -0,71 Albaraka Türk 1,46 1,47 -0,68 Aselsan 16,56 16,66 -0,60 Emlak Konut GMYO 1,80 1,81 -0,55 Çelebi 67,05 67,40 -0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA