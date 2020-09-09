Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,17 2,22 -2,25
Ford Otosan 86,30 88,20 -2,15 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
09.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,17 2,22 -2,25
Ford Otosan 86,30 88,20 -2,15
Bizim Mağazaları 15,85 16,17 -1,98
Halk GMYO 2,13 2,17 -1,84
Deva Holding 18,80 19,14 -1,78
Gübre Fabrik. 28,40 28,78 -1,32
Selçuk Ecza Deposu 8,13 8,23 -1,22
Vestel 17,28 17,46 -1,03
Sasa Polyester 15,40 15,56 -1,03
MLP Sağlık 17,64 17,81 -0,95
Coca Cola İçecek 44,20 44,60 -0,90
Türkiye Sigorta 5,97 6,02 -0,83
Aksigorta 7,33 7,39 -0,81
Yataş 8,13 8,19 -0,73
Otokar 138,00 139,00 -0,72
Kordsa Teknik Tekstil 11,18 11,26 -0,71
Albaraka Türk 1,46 1,47 -0,68
Aselsan 16,56 16,66 -0,60
Emlak Konut GMYO 1,80 1,81 -0,55
Çelebi 67,05 67,40 -0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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